تيمور جنبلاط: اردنا للتواصل السياسي ان يساهم بإراحة الجو في ظل الظروف الراهنة

اشار النائب تيمور جنبلاط في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى اننا اردنا للتواصل السياسي ان يساهم بإراحة الجو في ظل الظروف الراهنة، وهي فرصة للتفكير بمصير الشباب اللبناني وللتذكير يجب ان يشمل المسار القضائي في قضية البساتين الجميع دون استثناء.
يذكر ان النائب تيمور جنبلاط حلّ ضيفاً على الوزير جبران باسيل في منزله في اللقلوق، بحضور النائب سيزار أبي خليل.
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