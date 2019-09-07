تيمور جنبلاط: اردنا للتواصل السياسي ان يساهم بإراحة الجو في ظل الظروف الراهنة

اشار النائب ​تيمور جنبلاط​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى اننا اردنا للتواصل السياسي ان يساهم بإراحة الجو في ظل الظروف الراهنة، وهي فرصة للتفكير بمصير ​الشباب اللبناني​ وللتذكير يجب ان يشمل المسار القضائي في قضية البساتين الجميع دون استثناء.

يذكر ان النائب تيمور جنبلاط حلّ ضيفاً على الوزير ​جبران باسيل​ في منزله في ​اللقلوق​، بحضور النائب ​سيزار أبي خليل​.