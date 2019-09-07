اشار عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب جورج في حديث تلفزيوني الى ان "زيارة رئيس ​حزب القوات اللبنانية​ ​سمير جعجع​ الى ​الشوف​ تأجّلت لأنّ أمراً حصل بشكل طارئ وهو لا علاقة له لا بال​سياسة​ ولا ب​الأمن​ وعشاء ​دير القمر​ لا يزال قائماً".

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كانت هذه تفاصيل خبر عدوان: الامر الطارئ الذي أرجأ زيارة جعجع الى الشوف ليس امنيا او سياسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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