بدء اللقاء بين قيادتي حزب الله والحزب الاشتراكي بعين التينة

بدأ اللقاء بين قيادتي ​حزب الله​ والحزب التقدمي الاشتراكي في عين التينة برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبحضور كل من الوزير وائل ابو فاعور والوزير السابق غازي العريضي عن الحزب التقدمي، وعن حزب الله المعاون السياسي للأمين الأعام خسين الخليل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق ​وفيق صفا​. كما يحضر اللقاء وزير المال علي حسن خليل ومستشار الرئيس بري أحمد بعلبكي.

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