الراعي: الأيام التي نعيشها فيها ضياع ومشاكل اقتصادية وتفكك سياسي

رأى ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​ أن "الأيام التي نعيشها، فيها ضياع ومشاكل اقتصادية وتفكك سياسي ومشاكل مذهبية وطائفية، وهذه الأمور كلها تقتضي منا الوحدة الداخلية والقوة الوطنية والتعددية في الوحدة، هذه ميزة ​لبنان​ وهو ديموقراطي متنوع".

وشدد الراعي خلال تدشينه صالون ​كنيسة مار يوسف​ في بلدة الشواليق، على أن "لبنان يجب ألا يكون لونا سياسيا وحزبيا واحدا، لأن ميزته بالتعددية".

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