وليد جنبلاط ينصح الحريري: احفظ طيران الشرق الاوسط من حيتان المال

اشار رئيس حزب ​التقدمي الاشتراكي​ ​وليد جنبلاط​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى انه "وبالاذن من الذين يروجون ل​سياسة​ التخصيص وليس هذا انتقاد لرئيس الحكومة ​سعد الحريري​ بل نصيحة من اخ وصديق: احفظوا ​شركة طيران الشرق الاوسط​ من حيتان المال الجدد من محليين او اجانب. هذه الشركة ذخر وطني لا يقدر يجب الحفاظ عليه باي ثمن في زمن هذه العولمة المتوحشة والمدمرة".

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