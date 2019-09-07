المرصد السوري: إصابة امرأتين برصاص حرس الحدود التركي

أفاد ​المرصد السوري لحقوق الإنسان​ عن "إصابة امرأتين برصاص حرس الحدود التركي أثناء محاولتهما العبور باتجاه الأراضي التركية من بلدة دركوش ب​ريف إدلب​ الغربي".

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