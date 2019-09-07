محكمة مصرية تقضي بالسجن المؤبد على عدد من قيادات الإخوان

قضت محكمة مصرية السبت، ب​السجن المؤبد​ على مرشد ​جماعة الإخوان المسلمين​ (التي تصنفها ​الحكومة المصرية​ بالإرهابية) وعدد من القيادات في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية".

وأسدلت بذلك ​محكمة جنايات القاهرة​ المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة، حكمها في قضية اقتحام الحدود الشرقية.

ويحاكم فى القضية كل من الرئيس المعزول ​محمد مرسي​ "متوفى"، وآخرين من عناصر ​حزب الله​ اللبناني و​حركة حماس​ الفلسطينية .

وكانت المحكمة قد استمعت إلى مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين بعد أن استجابت لطلباتهم وسماع جميع شهود الاثبات والنفي.

جدير بالذكر أن عدد المتهمين فى هذه القضية يبلغ 28 متهما من قيادات الإخوان وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني على رأسهم ​رشاد بيومي​ ومحمود عزت و​محمد سعد الكتاتني​ و​سعد الحسيني​ و​محمد بديع​ عبد المجيد و​محمد البلتاجي​ و​صفوت حجازي​ وعصام الدين العريان و​يوسف القرضاوي​ وآخرين.