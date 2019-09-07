الدفاعات الجوية السورية تسقط 3 طائرات مسيرة محملة بالقنابل في سهل الغاب

نقلت وكالة الانباء السورية "سانا" عن مصدر عسكري قوله ان وسائط الدفاع الجوي السوري افشلت مساء يوم 6/9/2019 محاولة اعتداء المجموعات الإرهابية المسلحة على أحد المواقع العسكرية في سهل الغاب عبر ثلاث طائرات مسيرة محملة بالقنابل، حيث تمكنت من تدمير اثنتين وإسقاط الثالثة وتفكيك ذخيرتها دون وقوع أي خسائر في صفوف القوات المسلحة.

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