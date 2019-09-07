موغابي أحد آخر "آباء الاستقلال" في إفريقيا









اسماء السيد - باريس: رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي الذي توفي الجمعة عن 95 عاما، كان واحدا من آخر رؤساء الدول الإفريقية الذين كافحوا من أجل استقلال بلدانهم قبل تولي قيادتها.

في ما يلي أبرز هؤلاء في دول في إفريقيا الجنوبية، تمسكوا بالسلطة لعشرات السنين على غرار موغابي. وبينهم الوحيد الذي ما زال على قيد الحياة هو الزامبي كينيث كاوندا (95 عاما):

- كوامي نكروما (غانا) -ولد في 1909 وقاتل من أجل استقلال مستعمرة "ساحل الذهب" البريطانية والتكامل الإفريقي داعيا إلى إنشاء "الولايات المتحدة الإفريقية". كان أول رئيس للحكومة بعد الاستقلال في 1957 ثم أصبح رئيسا لغانا في 1960، وفرض منهج عبادة للشخصية مسميا نفسه "المخلص". أقيل في انقلاب في 1966 وتوفي في منفاه في رومانيا في 1972.

- أحمد سيكوتوري (غينيا) -القيادي الإفريقي القومي الوحيد الذي قال لا لاستفتاء حول الجالية الفرنسية الإفريقية اقترحه الجنرال شارل ديغول. حكم غينيا بيد من حديد منذ استقلالها في 1958 حتى وفاته في 1984.

- ليوبولد سيدار سنغور (السنغال) -

أول رئيس للسنغال في 1960، لقب بالرئيس الشاعر. غادر السلطة طوعا بعد عشرين عاما وعاش في فرنسا حيث توفي في 2001 عن 95 عاما. كان من أبرز الذين عملوا في إزالة آثار الاستعمار في إفريقيا الناطقة بالفرنسية. شارك في الحياة السياسية الفرنسية وعمل في الوقت نفسه على تحرير بلده.

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- فيليكس هوفويت بوانيي (ساحل العاج) -نائب ووزير فرنسي سابق، قاد ساحل العاج بعد الاستقلال بلا منازع من 1960 إلى 1993. كان الرجل الذي يلقب ب"العجوز" من رواد الكفاح من أجل تحرير إفريقيا.

- جوليوس نيريري (تنزانيا) -أسس في 1954 حزب "الاتحاد الوطني الإفريقي لطنجنيقة" (تانو). تبنى الاشتراكية على الطريقة الإفريقية. تولى مؤسس تنزانيا الملقب ب"المعلم" رئاسة بلده من 1961 إلى 1985. تنحى عن السلطة بنفسه وتوفي في لندن في 1999.

- جومو كينياتا (كينيا) -سجن المناضل الاستقلالي السابق لسنوات قبل أن يقود كينيا منذ الاستقلال في 1963 حتى وفاته في 1978. ويلقب جومو كينياتا ب"رمح كينيا المشتعل". انتخب ابنه أوهورو الذي درس في الولايات المتحدة رئيسا في 2013 وأعيد انتخابه في 2017 في اقتراع قاطعته المعارضة.

- كينيث كاوندا (زامبيا) -يلقب ب"غاندي الإفريقي" بسبب كفاحه اللاعنفي من أجل الاستقلال. أصبح أول رئيس لحكومة زامبيا المستقلة في 1964. حكم البلاد ل27 عاما في نظام الحزب الوحيد. في 1991 وافق على إجراء انتخابات حرة هزم فيها.

- كاموزو باندا (ملاوي) -في 1966، أصبح رئيس حكومة ملاوي هاستينغز كاموزو باندا، رئيسا للبلاد حيث حكم بلا منازع لثلاثة عقود. في 1993 وتحت ضغط دولي قبل بإجراء استفتاء حول التعددية وهزم في 1994 في أول انتخابات ديموقراطية. توفي في جنوب إفريقيا بعد ثلاث سنوات.

- سامورا ماشيل (موزمبيق) -بعدما كافح القوة البرتغالية المستعمرة على رأس الحركة الماركسية "جبهة تحرير موزمبيق" (فريليمو) أصبح أول رئيس للبلاد في حزيران/يونيو 1975. توفي في تشرين الأول/أكتوبر 1986 عندما تحطمت طائرته في جنوب إفريقيا في حادث لم تكشف ملابساته. في 1998 تزوجت أرملته غراسا ماشيل من رئيس جنوب إفريقيا نلسون مانديلا.