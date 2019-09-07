دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA

قبيل إعلانها عن أحدث هواتفها الذكية، كشفت شركة هواوي الصينية اليوم الجمعة 6 سبتمبر/أيلول، ضمن فعاليات معرض برلين IFA 2019 عن شريحة اتصالات عرفت بـ"كيرين 990"، من إنتاج شركة HiSilicon المملوكة لشركة هواوي العالمية.

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مصادر رسمية: وفاة 2050 شخصا بوباء إيبولا في الكونغو خلال سنة واحدة أفريقيا Euronews Arabia 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO هواوي تكشف النقاب عن " كيرين 990" أحدث شريحة اتصالات Euronews Arabia مشاركة Advertisements مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

ومن المقرر أن تكون هذه الشريحة قلب سلسلة هواتف Mate 30 المتوقع إطلاقها في ميونيخ بألمانيا بتاريخ 19 سبتمبر/أيلول، وسلسلة P40 المقرر إطلاقها في وقت لاحق.

ويحتوي معالج كيرين على أكثر من 10 مليارات ترانزستور في حجم الأظفر، ويتوقع أن تضمن هذه الشريحة لهاتف "ميت إكس" سرعة خارقة.

وتدعم هذه الشريحة تقنيات الجيل الخامس للاتصالات "5G".

وتقول الشركة المصنعة إن كيرين 990 تتفوق على غيرها من الشرائح المنافسة من حيث الأداء وحفظ الطاقة، إضافة إلى قدراتها الهائلة في مجال الذكاء الاصطناعي ومعالجة الصور وتسجيل الفيديو .

ولكن مع اندلاع الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، من غير الواضح ما إذا كان يمكن لجهاز Mate 30 استخدام نظام التشغيل أندرويد.

وتمنع العقوبات الشركات الأمريكية من بيع التكنولوجيا إلى هواوي دون موافقة الحكومة.

يستقطب المعرض السنوي للإلكترونيات الاستهلاكية IFA، الذي فتح أبوابه اليوم الجمعة أكثر من 240000 زائر في كل عام، ومن المقرر أن يستمر حتى تاريخ 11 سبتمبر/أيلول.

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