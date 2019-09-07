استقالة «مهندس صفقة القرن»

دبي - بواسطة محمد فارس © المصري اليوم نتنياهو وجرينبلات خلال لقاء سابق

أعلن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، استقالة المبعوث الأمريكى للسلام فى الشرق الأوسط، جيسون جرينبلات، الذى يعد أحد أبرز المسؤولين عن صياغة مشروع أمريكى لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وبات يُعرف إعلاميًا باسم «صفقة القرن».

ونشر ترامب تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر»، قال فيها: «بعد ما يقرب من 3 سنوات من وجوده ضمن فريق إدارتى، سيترك جيسون جرينبلات منصبه فى البيت الأبيض، من أجل الانتقال للعمل فى القطاع الخاص».

وتابع قائلًا: «كان جيسون صديقًا مخلصًا ورائعًا أيضًا، ومحاميًا رائعًا. لن ينسى أحد تفانيه من أجل إسرائيل، والسعى إلى تحقيق السلام بين إسرائيل وفلسطين».

وجاءت استقالة جرينبلات مفاجئة، قبيل الموعد المرتقب لإعلان الإدارة الأمريكية عن الشق السياسى لـ«صفقة القرن»، الذى سيتم بعد الانتخابات الإسرائيلية للكنيست، المقررة فى 17 سبتمبر الجارى.

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وعلّق رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، على استقالة جرينبلات، قائلًا: «أود أن أشكره لعمله الدؤوب من أجل الأمن والسلام، ولعدم تردده ولو للحظة بقول الحقيقة عن دولة إسرائيل فى وجه جميع المسيئين لسمعتها. شكرًا لك يا جيسون».

ورحب الفلسطينيون باستقالة جرينبلات، ووصفتها قيادية منظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوى، بأنها «اعتراف نهائى بالفشل»، و«مسمار إضافى فى نعش خطة السلام الأمريكية».

من ناحية أخرى، شكك نتنياهو فى نزاهة وسلامة الانتخابات الإسرائيلية المنتظرة خلال أيام، ما لم تتم الموافقة على قانون «الكاميرات»، الذى قدمه حزبه «الليكود» للسماح بوضع كاميرات مراقبة فى مراكز الاقتراع للانتخابات الإسرائيلية، لتوثيق عمليات التزوير فى التصويت.

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية عن بينى جانتس، زعيم تحالف «أزرق أبيض» المعارض، قوله إن نتنياهو يمهد الرأى العام لعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات المنتظرة، بدعوى أنها «غير شرعية».