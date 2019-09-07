النائب حسين أبو جاد يشدد على أهمية دور المؤسسات الدينية فى بناء الدولة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب حسين أبو جاد، عضو مجلس النواب، على أهمية دور المؤسسات الدينية فى ملف بناء الدولة الوطنية والحفاظ عليها.

وأشاد أبو جاد فى بيان له، بحرص الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف ورئيس المجلس الاعلى للشئون الاسلامية بطرح ومناقشة هذا الملف على مائدة المؤتمر الدولي الـ 30 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت عنوان : "فقه بناء الدول رؤية فقهية عصرية" بحضور نحو 300 عالم من مصر ومختلف دول العالم بمشاركة دولية واسعة وعلى مستوى متميز من أهل العلم والفكر والثقافة وقيادات المؤسسات الدينية الرسمية من مختلف دول العالم.

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ووجه " أبو جاد"، تحية للدكتور محمد مختار جمعة لمناقشة هذا الملف المهم ومناقشة علماء العالم لأكثر من 40 بحث خلال جلسات المؤتمر التي تعقد على مدار يومين كاملين يومى 15 و 16 من الشهر الجارى، وذلك لتنسيق الجهود في نشر الفكر الوسطي المستنير ومواجهة الفكر المتطرف ومحاصرته دوليا ، وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام ، وتحصين النشء والشباب من الفكر المتطرف والجماعات الارهابية والتكفيرية المتطرفة.

وقال النائب حسين أبو جاد ، أنه قد آن الأوان لمواجهة الجماعات الارهابية والتكفيرية وفضحهم أمام العالم، لأنهم استخدموا الدين الإسلامى الحنيف، وضللوا عقول الشباب، لإسقاط وتمزيق وتقسيم الأوطان، معربا عن ثقته الكاملة فى أن توصيات هذا المؤتمر غير المسبوق فى تاريخ العالم كله بقيادة مصر وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى سيكون له دوره فى إيقاظ المجتمع الدولى من سباته، لمواجهة ظاهرة الإرهاب الدولى، بعد أن باتت تمثل خطرا على الأمن والسلم الدولى ليكون للقاهرة الريادة وقيادة العالم كله فى مواجهة قوى الشر والظلام والإرهاب من أجل الحفاظ على الأوطان .