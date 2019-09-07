شكرا لقرائتكم خبر عن النائب فايز بركات: تحويل التكاتك إلى سيارات فان يغيّر وجه مصر الحضارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النائب فايز بركات، نائب دائرة أشمون بالمنوفية، بالتوجه الجديد لدى الدولة، والذي أقره الدكتور مصطفي مدبولى رئيس الوزراء، بضرورة القضاء على ظاهرة التوكتوك، وتحويله إلى سيارات فان تعمل بالغاز الطبيعي.

وقال بركات: هذه الخطوة لو نجحت ستغير وجه مصر الحضاري، خاصة فى ظل نجاح الدولة خلال السنوات الماضية فى القضاء على المناطق العشوائية، والتوكتوك هو من أهم هذه المظاهر، لافتا إلى أن تحويله إلى سيارات سيكون له دور في تغيير سلوك سائقيه، وإحساسهم بآدميتهم.

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وقال البرلماني ، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن هذه الخطوة ستشجع العديد من المواطنين على شراء هذه النوع من السيارات، خاصة فى ظل توجه الدولة بمنحها ترخيصا، حيث كانت هناك عقبات تواجه سيارات الركوب فى المحافظات، وعدم حصولهم على ترخيص بتحميل ركاب، حيث كانت تحصل على ترخيص ملاكى، وتعمل كـ"أجرة"، وأنه آن الآون لتوفيق أوضاعها القانونية، وتحصيل حق الدولة منها من رسوم وضرائب.

وطالب بركات، في تصريحه الحكومة بأن تضع خطة زمنية، لإحلال السيارات الفان بالتوكتوك، وأن تكون فى أقرب وقت، وأن يتم تسهيل حصول السائقين على السيارات، حتى ولو لم يكن له توكتوك ويرغب فى العمل على سيارات الفان.