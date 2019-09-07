شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل نقل البرلمان: تجربة تحويل التوكتوك تحتاج تكاتف المجتمع المدنى والشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النائب محمد زين الدين، وكيل لجنة النقل بالبرلمان، بتوجيه الدكتورمصطفى مدبولى ،رئيس الوزراء بوضع برنامج لاستبدال وإحلال «التوك توك» بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل «المينى فان»، التى تعمل بالغاز الطبيعى، قائلا "هذا التوجه يضع حدا لمعاناة الملايين من المصريين الذين يضطرون إلى اللجوء إلى هذه الوسيلة غير الحضارية وغير الآمنة".

وأشارعضو مجلس النواب ، إلى أن نجاح هذا الأمر مرهون بتكاتف الجميع من وزارات ومجتمع مدنى وشركات خاصة فى القيام بمسئوليتها المجتمعية ومواطنين وكل من يريد تغيير الوجه الحضاري لمصر،معتبرا أن هذا التحويل يأتى استجابة لنداءات نواب البرلمان، والمواطنين الذين قاموا بمبادرات لمقاطعة التوكتوك ومطالبتهم بسيارات فان صغيرة تؤدى نفس المهام التى يؤديها التوكتوك.

وطالب عضو مجلس النواب، كل حى ومحافظة بالبدء فورا فى المشروع وعدم الانتظار، بل أن تكون هناك حملات على جميع مستوى المناطق، وقيام المجتمع المدنى والشركات الخاصة بها بالبدء فورا في تغيير التوكتوك بالفان، حتى تنجح التجربة ويتم تعميمها في جميع أرجاء مصر.