وفاة ضابطين شقيقين في حادث سير بطريق بنها الحر

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

توفي ضابطين شقيقين، اليوم السبت، إثر حادث سير على طريق بنها الحر، عندما تعطلت سيارتهما، حيث ترجلا لفحصها فاصطدمت بها سيارة أخرى انفجر إطارها، وجرى نقل الجثتين إلى المشرحة، والتحفظ على السيارة المتسببة في الحادث، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء إيهاب مرزوق، مدير مرور القليوبية بالحادث، وانتقل العميد أحمد صبيح وكيل المرور إلى مكان الحادث، وتبين أنه أثناء سير ضابطين ملازم أول محمد شكري الجمل، وشقيقه النقيب أحمد شكري، بسيارتهما على الطريق الحر في نطاق بنها، تعطلت سيارتهما وتوقفا على جانب الطريق، وأثناء ذلك انفجر إطار سيارة أخرى، واختلت عجلة القيادة في يد قائدها، فأطاحت بهما وتوفيا في الحال.