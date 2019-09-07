"زوغوا من العمل".. محافظ كفر الشيخ يحيل 121 طبيبًا وموظفًا للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ-إسلام عمار:

أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، 121 طبيبًا وموظفًا بقطاعات الصحة، والتعليم، والزراعة، بالمحافظة، للتحقيق، لتغيبهم عن العمل بدون إذن مسبق، والانصراف من دون سند قانوني أو مبرر.

تضمن قرار المحافظ إحالة 66 طبيبًا وموظفًا بالمركز الطبي، ووحدة سيدي مبارك الصحية، ووحدة طب الأسرة بسيدي طلحة، ومستشفى الجلدية، والرمد، للتحقيق، وذلك لتغيبهم عن العمل.

كما شمل القرار إحالة 55 موظفًا بإدارة غرب كفرالشيخ التعليمية، ومديريتي التعاون الزراعي، والزراعة للتحقيق، لتغيبهم عن العمل دون سند قانوني.

جاء ذلك بناءً على تقرير إدارة التفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة برئاسة المحاسب محمد فرحات، مدير الإدارة.