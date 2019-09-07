القومي للمرأة يدشن معرضًا لتسويق المنتجات اليدوية للسيدات بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي:

انطلقت بمقر المجلس القومي للمرأة بقنا، اليوم السبت، فعاليات معرض دعم الشباب لتسويق منتجاتهم المختلفة، ضمن مشروع "تهيئة بيئة أفضل للأعمال فى صعيد مصر" والممول من الاتحاد الأوروبى، والمنفذ بمحافظات "قنا، سوهاج، أسيوط" التابع لجمعية شباب رجال الأعمال لتنمية المجتمع بأسيوط، بحضور الدكتوره هدى السعدي- مقرر المجلس بقنا ولفيف من القيادات.

تضمن المعرض منتجات يدوية و مخبوزات وملابس من أعمال الفتيات المشاركات في المعرض.

وقالت أميمية الصاوي، مدير المشروع، إن المعرض يأتي ضمن أنشطة المنتدى الاقتصادي بقنا، والذي يهدف لتوفير بيئة جاذبة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر فى صعيد مصر، من خلال التعرف على المشكلات التى تواجه قطاع الأعمال فى المحافظات الثلاث، ومحاولة إيجاد آليات لحلها بالتنسيق بين 3 قطاعات "الحكومي– الأهلي– الخاص"، وإقامة حوار بين ممثلي الحكومة والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني حول المشاكل التى تواجهها المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، واستراتيجيات التصدي لها لتحسين بيئة الأعمال التجارية وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

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وأشارت مدير المشروع، إلى أن المنتديات تضم ممثلين من الحكومة المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وتناقش المعوقات والمشاكل التي تواجه المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والبحث عن حلول فى ظل الموارد المتاحة.

و أكدت الدكتوره هدى السعدي، مقرر المجلس بقنا، بأن المجلس يسعد بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي، لتنفيذ أنشطة دعم الشباب والفتيات وتوفر لهم فرص للعمل و للحد من أزمة البطالة.

و أشارت داليا إبراهيم، استشاري المشروع، إلى أن المعرض ما هو إلا بداية، و سوف يستمر لمدة 3 أيام من 7 إلى 9 سبتمبر، على أن تتوالى الأنشطة التي توفر بيئة عمل أفضل للشباب بمشاركة أعضاء المنتدى بمحافظة قنا.