محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

قرر محمد طارق مدير نيابة طوخ، اليوم السبت، تشكيل لجنة ثلاثية لمعاينة العقار المنهار بمدينة قها، بالقليوبية، يترأسها رئيس مجلس المدينة، على أن يجري اليمين القانونية اليوم، لبدء التحقيقات.

وقررت النيابة العامة فحص تراخيص العقار إن وجدت، وعما إذا كان ملاك العقار قدموا طلبات بترميمه أو هدمه، كما طالبت بفحص تلفيات العقار وسبب ذلك، وإعداد تقرير بكل ما سبق.

ومن جانبها شكلت المهندسة أمل فوزي رئيس مدينة قها، لجنة من المنشآت الألية للسقوط لفحص العقار المنهار ومعاينته وإخلائه من كافة السكان القاطنين به، كما قامت بفرض كردون أمني حول العقار لحين انتهاء أعمال الفحص وحرصًا على حياة المواطنين.

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وكان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا من عمليات مجلس مدينه قها، بانهيار جزئي بعقار في شارع القناطر الخيرية بالمدينة.

على الفور انتقلت المهندسة أمل فوزي رئيس المدينة، والعقيد حازم عفت مأمور قسم قها إلى موقع الحادث، وتبين أن الانهيار بجزء من عقار مكون من 3 طوابق، وتقطن به 4 أسر، ولم يسفر الحادث عن أي خسائر بشرية، واقتصرت التلفيات على مخزن أدوات كهربائية نتيجة سقوط سقف الطابق الأرضي عليه.

وأشارت رئيس المدينة، إلى أنه جرى إخلاء العقار وقطع المرافق عنه وتعيين حراسة عليه، لحين المعاينة، وجرى تحرير محضر إداري رقم ٩٩٨ قسم قها بالواقعة.