المكسيك تؤكد تقليص تدفق المهاجرين على أمريكا بنسبة 56%

أعلن وزير الخارجية المكسيكي مارتشيلو إبرار، أن بلاده تمكنت من تقليص تدفق المهاجرين غير الشرعيين على الولايات المتحدة الأمريكية، بنسبة 56 % منذ مايو 2019.
وقال الوزير وفقًا لقناة "فرانس 24"، اليوم السبت،" لا أتوقع تهديدات
ومن المقرر أن يلتقي وزير خارجية المكسيك الثلاثاء المقبل بواشنطن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو.
وتواجه الولايات المتحدة منذ أكتوبر 2018 موجات من الهجرة غير الشرعية على الحدود مع المكسيك؛ ما وتر العلاقات بين البلدين.
وهددت واشنطن في يونيو بفرض رسوم جمركية على المنتجات المستوردة من المكسيك إذا لم توقف حكومتها وصول المهاجرين.
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