الاحتلال الإسرائيلي يقصف مرصدًا للمقاومة الفلسطينية بقطاع غزة

أطلقت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قذيفة مدفعية واحدة صوب مرصد للمقاومة الفلسطينية شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وقال شهود عيان "إن القذيفة أصابت الموقع بشكل مباشر دون الإعلان عن وقوع إصابات". بشكل مباشر دون الإعلان عن وقوع إصابات".

وجاء القصف المدفعي بعد وقت قصير من إعلان جيش الاحتلال أن طائرة صغيرة تسللت شرق الحدود، وألقت جسما مشبوها دون إصابات. أن طائرة صغيرة تسللت شرق الحدود، وألقت جسما مشبوها دون إصابات.

وكانت طائرات الاحتلال قد قصفت أربعة مواقع تابعة للمقاومة، فجر اليوم، في وقت أطلقت فيه المقاومة خمسة صواريخ صوب المستوطنات المحيطة بالقطاع.

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