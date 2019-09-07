خطة أمريكية تحفيزية للنهوض بالنمو الاقتصادي لكوت ديفوار

أعلنت مؤسسة (تحدي الألفية) الأمريكية عزمها منح كوت ديفوار مبلغا قدره 524 مليون دولار في إطار برنامج الشراكة "كومباكت" للنهوض بالتنمية الاقتصادية للبلاد.

وأكدت المؤسسة – التي تعمل في إطار برنامج الولايات المتحدة للتنمية في إفريقيا في الألفية الجديدة – في بيان نشرته في هذا الشأن أن الهدف الرئيسي لهذه المنحة هو تحفيز النمو الاقتصادي وخفض معدلات الفقر

في البلاد من خلال خطة خمسية تمت دراستها جيدا من قبل المسئولين.وأضافت المؤسسة التي تمثل بيت خبرة لا يسعى إلى الربح إنه من المقرر أن يتم تقسيم المبلغ إلى قسمين الأول يخصص لمشروع أبيدجان لتطوير شبكة المواصلات الأمر الذي من شأنه خفض تكاليف التنقلات داخل البلاد وتحسين جودة أداء المؤسسات العاملة في هذا المجال وإعادة رصف الطرق المحيطة بمنطقة الموانىء وتحسين إدارة شبكات الطرق.وأشارت إلى أن الجزء الثاني من المنحة فمن المقرر أن يتم تخصيصه لمشروع كفاءة التوظيف والإنتاجية الذي يمكن من خلاله زيادة معدلات الالتحاق بالتعليم الثانوي وتأهيل المعلمين كما من المقرر أن يتم من خلاله إنشاء 84 مدرسة جديدة كما سيتيح الفرصة أمام الفتيات للحصول على فرصهن فى التعليم فى خطوة مهمة لسد الفجوة بين الجنسين.