حريقان متزامنان في أكبر أسواق العاصمة العراقية بغداد

اندلع صباح اليوم حريقان فى سوق الشورجة التجارى "أكبر أسواق العاصمة العراقية بغداد" من دون أن يسفر عن إصابات بشرية، واقتصرت آثارهما على الماديات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
وتمكنت فرق الإطفاء التابعة للدفاع المدنى من إخماد الحريق الأول الذى اندلع فى عمارة الضمان التجارية التى تضم عددًا من المحال والمخازن التجارية, فيما تواصل جهودها لإخماد الحريق الآخرالذى اندلع فى محال لبيع الساعات فى المنطقة ذاتها.
ولم يصدر عن مديرية الدفاع المدنى إلى هذه الساعة ما يشير إلى أسباب الحريقين, غير أنه من المرجح أن تكون الأسباب إلى تماس كهربائى مترافق مع ارتفاع درجات الحرارة.
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