أمين تيار المستقبل: الحريري يعمل على حماية لبنان واستقراره

قال الأمين العام لـ "تيار المستقبل" في لبنان أحمد الحريري، إن رئيس الحكومة سعد الحريري ينتهج سياسة واقعية يعمل من خلالها على حماية لبنان واستقراره، لا سيما في ضوء "التحولات الجوهرية" التي تمر المنطقة بها على نحو يستدعي قراءتها جيدًا.



وأضاف أمين تيار المستقبل اللبناني – في تصريحات له اليوم – أن رئيس الحكومة يعمل على ما يراه ممكنا لإنقاذ لبنان وتجاوز المرحلة الصعبة التي تمر بها

البلاد.وأشار إلى أن الحريري حريص على النأي بالحكومة عن الانقسامات السياسية، وأعاد بوصلة العمل الحكومي إلى أولويات الناس ومصالحهم، بعد التعطيل الذي حدث مؤخرا، موضحا أن "ورقة العمل الاقتصادية" التي أُقرت مؤخرا، يعول عليها لكي يكون الجميع مسئولا تجاه الالتزام بتنفيذ الإصلاحات والقوانين التي تؤمن الاستفادة من مشروعات الإنفاق الاستثماري التي تضمنها مؤتمر سيدر.



وأكد أن الحريري يصر في كافة الخطوات التي يتخذها، على أن يحافظ على الإجماع في البلاد، وأن يكون صلة الوصل بين كل مكونات الحكومة.



ويعول لبنان بصورة كبيرة على المساعدات المالية التي أُقرت خلال مؤتمر باريس الدولي (سيدر) الذي عقد في شهر أبريل من العام الماضي 2018 ، لتجاوز الأزمة المالية والاقتصادية الحادة التي يمر بها، حيث أسفر المؤتمر عن منح وقروض ميسرة قدمتها الدول الداعمة والمؤسسات الدولية، بقيمة تقارب 12 مليار دولار لصالح لبنان لدعم اقتصاده والبنى التحتية به، شريطة إجراء إصلاحات مالية واقتصادية وإدارية جذرية.



