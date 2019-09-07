باكستان ترفض السماح لطائرة الرئيس الهندي عبور مجالها الجوي

أعلنت باكستان اليوم السبت، أنها رفضت السماح لطائرة الرئيس الهندي رام نات كوفيند بعبور مجالها الجوي، على خلاف العادة، نظراً لـ"سلوك" نيودلهي مؤخراً.

ويأتي القرار على وقع تصاعد حدة التوتر المرتبط بمنطقة كشمير بين البلدين الجارين المسلحين نووياً.

وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي في بيان إن "القرار اتّخذ نظراً لسلوك الهند".

اقرأ أيضاً.. المحكمة العليا في الهند توافق على بحث قرار إلغاء الوضع الخاص لكشمير