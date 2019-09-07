إيران تحتجز زورقاً في مضيق هرمز

احتجزت إيران اليوم السبت، زورقاً على متنه 12 فيليبينياً في مضيق هرمز أشارت إلى أنهم "عصابة لتهريب الوقود"، وفق ما ذكرت وكالة "اسنا" شبه الرسمية.

ونقلت "اسنا" عن رئيس حرس الحدود في محافظة هرمزغان أنه "تمت مصادرة زورق سحب أجنبي و283900 ليتراً من البترول بقيمة 233,71 مليار ريال (20,2 مليون دولار)". اقرأ أيضاً.. لندن تنصح السفن البريطانية بتجنب منطقة مضيق هرمز

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