كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصادر إعلامية: بدء إجراءات تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت الاستعدادت، اليوم السبت، لتبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا، ونشر لقطات لحافلات تغادر سجن ليفورتوفو في موسكو، حسبما أعلن التلفزيون الحكومي الروسي.

وأعلنت الشبكة الإخبارية "روسيا 24"، أن "الحافلات غادرت سجن ليفورتوفو في إطار الاستعدادت لتبادل أسرى".

وشاهد مراسلون لوكالة فرانس برس حافلتين تغادران وسط حماية كبيرة للشرطة، السجن الذي يخضع لإجراءات أمنية مشددة.

أعلنت كل من وروسيا وأوكرانيا اليوم الجمعة، إنهما أحرزتا تقدماً في عملية تبادل السجناء التي طال انتظارها، فيما تعد الخطوة الأولى نحو تجديد الجهود لحل النزاع القائم بين الدولتين الجارتين.

ونقلت وكالة أنباء "بلومبرغ" عن مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، القول في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن "عملية الإفراج المتبادل عن المعتقلين متواصلة"، في حين حذر من أن المسؤولين لم ينتهوا بعد من إكمال أي عملية من هذا النوع.

وأضاف المكتب: "عندما تكتمل عملية الإفراج عن المحتجزين هذه، سيعلن مكتب الرئيس ذلك عبر القنوات الرسمية".

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وقال المسؤول بالكرملين ومساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوري أوشاكوف للصحفيين في موسكو: "إن التعاون حول هذا الموضوع يحدث عادة وراء الأبواب المغلقة، ولكن يمكنني تأكيد إحراز بعض التقدم"، مضيفًا أن حدوث مثل هذا التبادل "مهم للوضع بشكل عام " للمساعدة في تسوية الأزمة.

وكانت هناك تقارير في وقت سابق اليوم الجمعة، عن حدوث عملية تبادل للسجناء بالفعل، مما دفع مكتب زيلينسكي إلى التحذير في بيانه ضد "فوضى المعلومات".

وقالت وكالة أنباء "إنترفاكس" في كييف، نقلاً عن مسؤول في الأمن الأوكراني لم تكشف عن هويته، إن "التبادل لن يحدث".

أعلن البرلمان الأوكراني، موافقته على تعيين المحامي الشاب أوليكسي جونشاروك مرشح الرئيس فولوديمير زيلينسكي، رئيسا للوزراء.

وصوتت غالبية نواب البرلمان لصالح تعيين جونشاروك (35 عاما)، الذي عمل في إدارة الرئيس، ولا يتمتع سوى بخبرة قصيرة في الحكومة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. وفي كلمة أمام البرلمان وعد جونشاروك بـ"إنهاء" الفساد في البلاد.

ويتولى جونشاروك منصبه فيما يعاني الاقتصاد من الركود، وتخوض بلاده حربا مستمرة مع الانفصاليين المدعومين من روسيا شرقا.

وقال وسط تصفيق البرلمان: "لدينا أكثر من 10 ملايين شخص يعيشون تحت خط الفقر.. ولدينا حرب في الشرق، وفوق ذلك كله لدينا فساد. علينا وقف ذلك، وسنوقفه".