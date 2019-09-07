كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الإفريقي يدعو إلى الحوار بين كينيا والصومال لحل النزاع البحري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، إلى إعادة تنشيط العلاقات بين كينيا والصومال في محاولة لحل النزاع الحدودي البحري بين البلدين.

وتم اتخاذ القرار في نهاية الاجتماع 873 للمجلس في أديس أبابا حيث قدم الممثل الدائم لكينيا لدى الاتحاد الأفريقي ، السفيرة كاثرين موانغي ، ووزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي في الصومال ، عبد القادر أحمد خير عبدي ، عروضاً حول النزاع هددت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

ويطلب الاتحاد الأفريقي من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي الاستفادة بشكل عاجل من مساعيه الحميدة ، إما شخصيًا أو من خلال تعيين مبعوث خاص للمشاركة مع الأطراف من أجل إيجاد تسوية ودية ومستدامة ، بالتشاور والتعاون مع الآليات الإقليمية ذات الصلة ، "بيان صادر في نهاية اجتماع المجلس قرأ جزئيا.

كما حث المجلس كينيا والصومال على الامتناع عن أي أعمال قد تؤدي إلى تصاعد التوتر.

أشاد البنك الدولي بالتقدم المحرز في تحقيق الانتعاش الاقتصادي في الصومال ، قائلا إنه كان ثابتًا ومستدامًا.

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وفي تقريره الاقتصادي عن الصومال ، قال البنك إنه من المقدر أن الاقتصاد قد نما بنسبة 2.8 في المائة في عام 2018 ، مقارنة مع 1.4 في المائة في عام 2017 ، بعد انتعاش متواضع للقطاع الزراعي من آثار الجفاف 2016/2017.

وأضاف البنك الدولي في تقرير صدر "في حين أن هذا التقدم مشجع ، إلا أن المساحة المالية المتاحة لا تزال غير كافية لتلبية احتياجات الإنفاق في قطاعات التعليم والصحة".

من المتوقع أن يبلغ النمو 2.9 في المائة في عام 2019 ، ومن المتوقع أن يتوسع بنسبة 3.2 إلى 3.5 في المائة على المدى المتوسط ​​، على افتراض أن زخم الإصلاح الحالي مستمر.

يقول الإصدار الرابع من تقرير البنك الدولي إن النشاط الاقتصادي المتزايد إلى جانب الإصلاحات في السياسات الضريبية وإدارة الضرائب ساهم في زيادة الإيرادات المحلية بنسبة 29 في المائة في عام 2018 ، وإن كان ذلك من قاعدة منخفضة.

قال هيو ريدل ، المدير للبنك الدولي في الصومال ، إن الحكومة تضع الأسس اللازمة للتنمية الاقتصادية على المدى الطويل ، لكن تنمية رأس المال البشري أمر أساسي لتحقيق النمو ليكون شاملاً ومستداماً.