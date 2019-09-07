اتصالات المغرب تخرج عن صمتها بخصوص رداءة صبيب الأنترنيت: كابل في عرض الأطلسي هو السبب

قالت شركة اتصالات المغرب إن عطبا وقع بأحد الكابلات البحرية التابعة لها، في عرض المحيط الأطلسي، كان سببا في حدوث بعض الإضطرابات في خدمة الأنترنيت.

وجاء ذلك بعدما اشتكى عدد كبير من المغاربة من انخفاض كبير في صبيب الأنترنيت، والذي أثر على بشكل سلبي على مصالح المواطنين والشركات على حد السواء.

وعبرت اتصالات المغرب عن اعتذارها “عن أي إزعاج ناتج عن هذا الحادث الخارج عن إرادتها”، مؤكدة أنها قامت بتعبئة جميع الوسائل اللازمة، بما في ذلك سفينة الكابلات المتخصصة، لاستعادة الوضع في أقرب وقت ممكن.

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وكانت مواقع التواصل قد غصت منذ يوم الخميس الماضي، بشكاوى المواطنين من ضعف صبيب الأنترنيت، وتوقفه عن العمل في الكثير من الأوقات.

وقال زبناء الشركة، في تدوينات مختلفة، على مواقع التواصل الاجتماعي، إنّهم صرفوا مبالغ مالية للقيام بتعبئات الانترنيت، غير أنّ الغالبية منهم، تفاجؤوا بالعطل وثقل الانترنيت وتوقفها عن العمل.