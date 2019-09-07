حفيدة “نيلسون مانديلا” تقترح على العثماني مبادرة تتعلق بصحة وسلامة الشباب

استقبل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الجمعة 6 شتنبر 2019 بالرباط، زوليكا مانديلا، حفيدة نيلسون مانديلا، وسفيرة مؤسسة دولية تعنى بالسلامة الطرقية، والتي اقترحت على سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مبادرة حول قضايا صحة وسلام والشباب، في إطار التحضير لقمة دولية حول الموضوع.

وتحدثت مانديلا خلال استقابلها أمس من طرف رئيس الحكومة، عن الجهود التي تقوم بها المؤسسة في إطار المبادرة الدولية لصحة وسلامة الشباب، من أجل تعبئة الحكومات والمنظمات والمجتمع الدولي حول مجموعة من القضايا المتعلقة بسلامة وصحة فئة الشباب.

وعبرت مانديلا عن تطلع حاملي المبادرة الدولية لصحة وسلامة الشباب إلى دعم المغرب وانخراطه في المبادرة، باعتبار مكانة البلد في المحافل الدولية، وعلى الصعيد الإفريقي على الخصوص.

بالمقابل، ونوه العثماني بالأهداف النبيلة للمبادرة الدولية لصحة وسلامة الشباب، وأكد على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لمعالجة مجموعة من الظواهر والمخاطر التي تتهدد صحة وسلامة شريحة الشباب على وجه الخصوص.