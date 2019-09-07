المنتخب الأولمبي يستقبل مالي وعينه على حسم التأهل قبل لقاء الإياب

يستقبل مساء اليوم السبت، على أرضية الملعب الكبير لمدينة مراكش، المنتخب الوطني الأولمبي، منتخب مالي، ضمن ذهاب التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا أقل من 23 سنة، المقرر خوضها بمصر، والمؤهلة بدورها لأولمبياد “طوكيو” 2020.

ويسعى الأولمبيون بقيادة الفرنسي باتريس بوميل، مدرب المنتخب الأولمبي، إلى تحقيق نتيجة إيجابية، مع تسجيل أكبر عدد من الأهداف في الشباك المالية، من أجل مناقشة مواجهة الإياب بأريحية نسبية.

ويرغب زملاء أشرف حكيمي، في استغلال عاملي الأرض والجمهور، لحسم التأهل من مباراة اليوم، علما أن المنتخب الأولمبي، يلعب لقاء مالي، بعدما منحه “كاف”، بطاقة العبور بالقلم ضد الكونغو الديمقراطية، بسبب إشراك الأخير للاعب يتجاوز السن القانوني المسموح به.

يذكر أن مباراة الإياب، ستقام يوم الثلاثاء القادم، بمالي، مع العلم أن بعثة المنتخب الأولمبي ستشد رحالها إلى الديار المالية، مباشرة بعد نهاية مواجهة الذهاب مساء اليوم السبت، وذلك من أجل الاستئناس مع الأجواء بمالي قبل موعد مباراة الإياب.