كريم أمغار…معتقل حراك الريف مصر على خوضه معركة الأمعاء الفارغة..فاقت 15 يوما!

لايزال المعتقل، كريم أمغار، على خلفية “حراك الريف”، مصرا على خوضه الإضراب عن الطعام.

وناشد عدد من النشطاء المعتقل كريم أمغار في أن يتراجع عن إضرابه، خصوصا، أنه تجاوز اليوم الخامس عشر من الإضراب عن الطعام.

وكانت لجنة “الدعم والتضامن مع معتقلي حراك الريف في سجن طنجة 2″، أكدت دخول المعتقل كريم أمغار، على خلفية “حراك الريف”، في إضراب عن الطعام، منذ 23 غشت الجاري.

وأوضحت اللجنة ذاتها أن المعتقل كريم أمغار، رفض “إخبار إدارة السجن ولا حتى زوجته، بقراره، الرامي إلى إضرابه عن الطعام، كتعبير عن مستوى إحساسه بالظلم، والحكرة، واستمرار اعتقاله”.

يذكر أن كريم أمغار محكوم عليه بـ 10 سنوات سجنا نافذا على خليفة “حراك الريف”.