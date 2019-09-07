انت الان تتابع مسؤول إيراني: لدينا القدرة على تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز 20 في المئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال مسؤول نووي إيراني كبير يوم السبت إن الوقت ينفد أمام الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015 لإنقاذه وإن طهران لديها القدرة على تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز 20 في المئة وإن كانت لا تنوي القيام بذلك في الوقت الراهن.
وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون ”بدأنا في رفع القيود المفروضة على عمليات البحث والتطوير بموجب الاتفاق... سيشمل ذلك إنتاج المزيد من أجهزة الطرد المركزي السريعة والمتقدمة... كل هذه الخطوات يمكن الرجوع عنها إذا التزم الجانب الأخر بتعهداته“.
وأضاف ”جرى إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بخطواتنا النووية الجديدة ولا يزال بمقدورها دخول مواقعنا النووية“.
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