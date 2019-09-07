إيران تحتجز سفينة بطاقمها في الخليج وتتهمها بتهريب وقود

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ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية أن خفر السواحل الإيراني احتجز سفينة في الخليج مع طاقمها المؤلف من 12 فلبينيا لقيامها بتهريب الوقود.
وقالت الوكالة يوم السبت إن السفينة كانت تحمل قرابة 284 ألف لتر من وقود الديزل.
وتتصدى إيران لعمليات تهريب الوقود برا إلى الدول المجاورة وبحرا إلى دول الخليج العربية، وسبق وأن احتجزت سفنا في الخليج قائلة إنها تُستخدم في تهريب النفط.
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