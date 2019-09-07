الان تتابع إفشال محاولة تسلل للحوثيين في تعز اليمنية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تعز (اليمن) - الخليج 365:
أحبطت قوات الجيش اليمني تسللاً لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في جبهة مقبنة غربي محافظة تعز جنوبي غربي البلاد.
وحاولت عناصر من الميليشيا الحوثية الإرهابية، التسلل، مساء امس الجمعة، باتجاه مواقع أبطال الجيش في تبة “الخزان”، بعزلة اليمن، جنوبي مديرية مقبنة.
وأجبرت قوات الجيش اليمني عناصر الميليشيا المتمردة، على التراجع والفرار، بعد تكبيدها خسائر في صفوفها.
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