طهران تحتجز سفينة أجنبية تهرب الوقود الإيراني في بحر عمان

طهران - الخليج 365

أعلن قائد خفر السواحل بمحافظة هرمزكان الايرانية عن ضبط سفينة قاطرة أجنبية في سواحل مدينة “سيريك” المطلة على بحر عمان، والواقعة في جنوب شرقي البلاد، تقوم بتهريب الوقود الإيراني.

وأوضح العقيد حسين دهكي، في تصريح اليوم السبت أوردته وكالة أنباء فارس الإيرانية، أن المضبوطات شملت 283 ألفا و900 لتر ديزل (سولار) بقيمة تتخطى 320 مليار ريال (الدولار42= ألف ريال).

وأشار إلى أن العملية أسفرت عن اعتقال 12 شخصا من الجنسية الفلبينية وإحالتهم للجهات القضائية المختصة.

يذكر أن عمليات تهريب الوقود الإيراني شهدت رواجا مؤخرا، على خلفية تراجع سعر الريال أمام العملات الأجنبية، وأسعاره المدعومة التي تقدمها الحكومة للمستهلكين في البلاد.

وحذفت الحكومة الإيرانية، التي تتعرض لعقوبات أمريكية، في مطلع الشهر الماضي 4 أصفار من العملة، وقالت إن (التومان) سيكون العملة الوطنية.