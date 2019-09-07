طائرات إسرائيلية تقصف عدة مواقع في قطاع غزة

جدة - عمرو شويل غزة - الخليج 365

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، عددا من المواقع في قطاع غزة، وتحديدا شرق بلدة بيت حانون، وشرق مدينة غزة، وشمال بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الغارات جاءت بعد وقت قصير من إطلاق خمسة صواريخ من قطاع غزة على جنوبي إسرائيل.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات جراء إطلاق الصواريخ، التي سقط واحد منها في أرض زراعية، وأسفر عن حريق بالقرب من مدينة سديروت.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الصواريخ التي زعم الجيش الإسرائيلي أنها أطلقت من غزة، ولكن ذلك يأتي في أعقب مقتل فتيين فلسطينيين وإصابة أكثر من 80 آخرين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شرقي قطاع غزة في إطار مسيرات العودة الأسبوعية.

وكان فلسطينيان لقيا حتفهما، أمس الجمعة، وأصيب 81 آخرون في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في شرق قطاع غزة في إطار المسيرات السلمية الأسبوعية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وتتواصل مسيرات العودة منذ مارس (آذار) 2018 وقتل فيها أكثر من 300 فلسطيني في مواجهات أسبوعية مع الجيش الإسرائيلي.

وتؤكد هيئة مسيرات العودة في بيانها الأسبوعي، دائما، على استمرار المسيرات “لتبقى شوكة في حلق الاحتلال الإسرائيلي ورافعة للوحدة وأداة للتعبير الجماهيري الواسع”.