وزارة الخارجية السعودية ترحب بتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان

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السبت 7 سبتمبر 2019
حمدوك
كتب
متابعات_الخليج 365
رحبت وزارة الخارجية السعودية مساء الجمعة، بتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان.
وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن مصدراً مسؤولاً بوزارة الخارجية رحب بتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان التي أعلنها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.
وبارك المصدر للشعب السوداني "هذه الخطوة المهمة التي تؤكد إرادة الأشقاء في السودان وحرصهم على تحقيق مصلحة السودان، والحفاظ على أمنه وسلامته واستقراره وتحقيق تطلعات أبنائه".
وأعلن حمدوك الخميس، تشكيلة أول حكومة في السودان عقب أشهر من احتجاجات أطاحت بالرئيس السوداني السابق عمر البشير في أبريل (نيسان) الماضي.
وقال حمدوك في مؤتمر صحافي: "أعلن الآن تشكيل الحكومة، نبدأ مرحلة جديدة من تاريخنا"، مؤكداً أن "أهم أولويات الفترة الانتقالية إيقاف الحرب وبناء السلام".
وتضم الحكومة الجديدة 18 وزيراً، بينهم ثلاث نساء أبرزهن وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله.
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