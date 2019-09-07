مصدر أمني: مقتل 3 عسكريين بانفجار شمال غرب الموصل

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السبت 7 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

أفاد مصدر أمني بمحافظة نينوى العراقية، اليوم السبت، بمقتل 3 عسكريين، بينهم ضابط، وإصابة عسكري رابع بانفجار منزل مفخخ شمال غرب الموصل (400 كم شمال بغداد).



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وقال النقيب أحمد العبيدي من شرطة نينوى، إن "ضابطاً برتبة نقيب وجنديين اثنين قتلوا، وأصيب جندي بجروح، اثر انفجار منزل مفخخ كانوا يحاولون تفكيكه في مجمع العدنانية التابع لناحية القحطانية ضمن قضاء سنجار (120 كم شمال غرب الموصل)".

وأضاف العبيدي أن "فريق معالجة من الجيش العراقي يعمل على تطهير هذه المناطق من مخلفات داعش تمهيداً لعودة النازحبن".

ومازالت مناطق عديدة من محافظة نينوى خاصة القريبة من الحدود السورية شمال غربي البلاد، تشهد نشاطاً لخلايا تنظيم داعش التي تنفذ عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات وتجبر عوائل على النزوح من مناطقها على الرغم من القضاء على تنظيم داعش عسكرياً في معظم مناطق البلاد.