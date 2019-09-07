للمرة الرابعة.. البشير يمثل أمام المحكمة بتهم فساد مالي

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السبت 7 سبتمبر 2019

البشير

كتب الخليج 365 ـ متابعات

قال وسائل إعلام إن الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، سيمثل السبت، أمام هيئة محاكمته المنتظر انعقادها بقاعة معهد التدريب القضائي بالخرطوم، في رابع جلسة بتهم فساد مالي.



وكانت المحكمة قد وجهت في جلسة السبت الماضي رسميا للبشير تهم الثراء الحرام المشبوه والتعامل بالنقد الأجنبي بصورة غير شرعية، وذلك على خلفية ضبط عملات حرة ومحلية بمقر إقامته بعد عزله.

وقررت الهيئة تأجيل محاكمته إلى جلسة اليوم السبت بعد سماع الشهود.

ورفضت المحكمة طلب أحمد إبراهيم الطاهر عضو هيئة الدفاع عن البشير بالإفراج عن المتهم خوفا من هروبه.

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واقتيد البشير في يوم 16 يونيو/حزيران الماضي، من سجن كوبر القومي إلى مقر نيابة مكافحة الفساد جنوبي الخرطوم وسط إجراءات أمنية مشددة، وظهر لأول مرة منذ عزله في 11 أبريل/نيسان.

واتهمت نيابة مكافحة الفساد في التحقيقات المالية بالخرطوم الرئيس المخلوع عمر البشير بالثراء الحرام ومخالفة أمر الطوارئ وحيازة نقد سوداني يتجاوز المبلغ المسموح به.

وتم توجيه التهم بحضور الرئيس المخلوع وممثلي الدفاع، على رأسهم رئيس البرلمان السوداني الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر والقيادي بحزب المؤتمر الوطني المعزول عن الحكم محمد الحسن الأمين وهاشم أبوبكر الجعلي.

وضبطت السلطات السودانية بمكتب البشير في القصر الرئاسي مبلغ 6 ملايين يورو و351 ألف دولار و5 مليارات جنيه سوداني.

وأظهرت قوائم صادرة عن النيابة العامة مؤخرا امتلاك الرئيس المعزول عمر البشير وعائلته لـ22 قطعة سكنية.