قرقاش: المملكة تقود التحالف بكل حنكة واقتدار.. ونقف معها في دعوتها للحوار

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني) قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش عبر حسابه على موقع "تويتر" أن المملكة العربية قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش عبر حسابه على موقع "تويتر" أن المملكة العربية السعودية الشقيقة تقود التحالف العربي بكل صبر وحنكة واقتدار، وأن استجابة الامارات إلى دعوة الحزم وطدّت شراكة إقليمية راسخة وخيّرة، وأضاف قرقاش أن التحديات المشتركة التي تواجهنا في أيدي سعودية أمينة، ونقف معها في دعوتها للحوار كما وقفنا معها في دعوتها للحسم.



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