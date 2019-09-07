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إيران تحتجز زورقاً على متنه 12 فلبينياً في مضيق هرمز

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جدة - بواسطة طلال الحمود - احتجزت إيران السبت زورقًا على متنه 12 فلبينياً في مضيق هرمز أشارت إلى أنهم "عصابة لتهريب الوقود"، وفق ما ذكرت وكالة "اسنا" شبه الرسمية.

ونقلت "اسنا" عن رئيس حرس الحدود في محافظة هرمزغان أنه "تمت مصادرة زورق سحب أجنبي و283900 لتر من البترول بقيمة 233,71 مليار ريال (20,2 مليون دولار)".

وقال قائد البحرية في مقاطعة هرمزغان حسين دهكي، إن الأفراد الذين تمّ اعتقالهم هم "أعضاء في عصابة من مهربي الوقود الأجانب الذين ينشطون".

وفي حديثه إلى الصحافيين، قال حسين دهكي: "إن قيمة الشحنة التي تم تهريبها 32 مليارد تومان وحجم الشحنة أكثر من 3000 ألف لتر من الوقود".

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