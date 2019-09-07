بتهمة تهريب الوقود.. إيران تحتجز سفينة أجنبية في مياه الخليج.. وأمريكا تتعقب «غريس 1» بالأقمار الصناعية وتظهر قرب ميناء سوري

الموجز

بتهمة تهريب الوقود، أوقفت البحرية الإيرانية سفينة أجنبية فى مياه الخليج اليوم السبت، واحتجزت 12 بحارا من الجنسية الفلبينية.

وتصاعدت حِدة التوترات بشكل مُتسارع بين واشنطن وطهران خلال الأشهر القليلة الماضية.

اعتقال 12 شخصًا

وقالت مصادر إيرانية رسمية - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن «البحرية الإيرانية أوقفت عند سواحلها سفينة تحمل 283 ألف و900 لتر من الوقود المهرب».مضيفة أنه تم اعتقال من كان على متن السفينة، وهم 12 شخصا من الجنسية الفلبينية، ويتم التحقيق معهم لتقديمهم إلى القضاء.

احتجاز 7 قوارب صيد

وكان الحرس الثورى الإيرانى قد احتجز يوم الأربعاء الماضى سبعة قوارب صيد، واعتقل 24 أجنبيًا كانوا على متنها قرب ميناء جاسك فى خليج عمان بدعوى انتهاكها القوانين الخاصة بالصيد، واقترابها من السواحل الإيرانية أكثر من المسافة القانونية.

ميناء طرطوس

وفي سياق متصل، ظهرت ناقلة النفط الإيرانية التي كانت الولايات المتحدة تحاول ضبطها بالقرب من ميناء طرطوس السوري، حسبما قالت وكالة أنباء «أسوشيتد برس» الييوم السبت نقلا عن صور الأقمار الاصطناعية.

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وكانت الناقلة «أدريان داريا1» قد اختفت في وقت سابق من الأسبوع الجاري من أجهزة التتبع التي تعمل بالأقمار الاصطناعية على مسافة ليست بعيدة عن الساحل السوري، وذلك وفقا لبيانات جمعتها وكالة أبناء بلومبرج.

ويعتقد أن الناقلة تحمل مليوني برميل من النفط. وقالت بلومبرج في وقت سابق إن آخر موقع معلوم للناقلة كان شرق البحر المتوسط بين قبرص والساحل السوري.

وأضافت أن أحدث البيانات المتاحة تشير إلى أن الناقلة كانت ممتلئة بالنفط.

«غريس 1»

ولعبت الناقلة، المعروفة سابقا باسم «غريس 1»، دورا رئيسيا في نزاع دام أشهر بين الغرب وإيران. واحتجزت القوات البريطانية الناقلة قبالة جبل طارق في أوائل يوليو، للاشتباه في قيامها بنقل نفط إلى سورية في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي. وأفرجت سلطات جبل طارق عن السفينة في 15 أغسطس، مشيرة إلى أن إيران قدمت ضمانات بأن السفينة لن تبحر إلى جهة يفرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات.

واحتجزت قوات مشاة البحرية البريطانية الخاصة الناقلة، التي كانت تعرف من قبل قبالة جبل طارق في الرابع من يوليو للاشتباه في أنها متجهة إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي. وبعد ذلك بأسبوعين احتجزت إيران ناقلة ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز.

الإفراج عن «غريس 1»

وأفرجت حكومة جبل طارق عن الناقلة الإيرانية يوم 15 أغسطس/ آب بعد أن تلقت تأكيدات رسمية خطية من طهران بأن الناقلة لن تفرغ حمولتها البالغة 2.1 مليون برميل من النفط في سوريا. ومع ذلك ترجح مصادر في قطاع الشحن أن تحاول الناقلة نقل جزء من حمولتها إلى سفينة أخرى بعدما قالت إيران إن عملية البيع قد تمت.