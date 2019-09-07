الراعي استهل زيارته لجزين بزيارة مطرانية صيدا المارونية

افاد مراسل "النشرة" في صيدا، ان البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي بدأ جولة إلى قرى شرق صيدا لإفتتاح كنيسة وتدشين شارع ومهمات كنسية لرعية المنطقة وكانت محطته الأولى في مدينة صيدا التي وصل اليها عند التاسعة والربع صباح اليوم وتوجه إلى مطرانية صيدا للموارنة حيث كان في إستقباله ​المطران مارون العمار​ وكهنة الرعية.

وكانت محطة إستذكار لزيارة غبطة البطريرك السابقة إلى صيدا حيث عبر عن أن زياته لصيدا لا تزال في باله ولا سيما حفاوة إستقبال أهلها وفاعلياتها في باحة بلدية صيدا.

وقرابة التاسعة والنصف صباحا غادر البطريرك الراعي والمطران العمار صيدا لإستكمال جولة غبطته إلى قرى شرق صيدا.