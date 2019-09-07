سبيتاري زار مطرانية دير الأحمر والتقى الكهنة والراهبات

زار ​السفير البابوي​ جوزيف سبيتاري، دير راهبات الصليب في بلدة شليفا، يرافقه راعي أبرشية بعلبك ​دير الأحمر​ المارونية ​المطران حنا رحمة​ ونائبه المونسنيور بول كيروز وعضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب ​أنطوان حبشي​، وتفقد أقسام الدير و "بيت الراحة" والتقى الراهبات واستمع إلى آرائهم.

وانتقل إلى مطرانية دير الأحمر حيث عقد اجتماعا في ​كاتدرائية مار جرجس​، مع رحمة وكيروز وكهنة الأبرشية والرهبان العاملين فيها ورئيسات الأديار في الأبرشية.

وبعد ترتيلة "باستقبالك يا ملك المجد" والمزمور 118 باللغة الفرنسية، قال سبيتاري: "أحمل إليكم بركات قداسة ​البابا فرنسيس​ الذي يحبكم كثيرا، ويحب لبنان بكل أبنائه على اختلاف طوائفهم. أسأل الله بشفاعة ​العذراء​ مريم، أن يحفظ هذا الشرق، وأن يرسل أنوار السلام إلى لبنان والعالم، ويبعد الحرب والأمراض والبدع، وتبقى الوحدة والمحبة والشراكة عنوانا وموضوعا للقاءاتنا واجتماعاتنا".

ختاما، أعطى البركة للحاضرين.

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