قائد القطاع الشرقي لليونيفيل قلد أوسمت السلام لجنود الكتيبتين الهندية والكازاخستانية

قلد قائد القطاع الشرقي في قوات "​اليونيفيل​" العاملة في ​جنوب لبنان​ الجنارل رافاييل كولورينو مارتينيز، أوسمت السلام لضباط وجنود ​الكتيبة الهندية​ والوحدة الكازاخستانية العاملتين ضمن "اليونيفيل"، ذلك في إحتفال أقامته الكتيبة الهندية في مقر قيادتها في تلال كوكبا- قضاء ​حاصبيا​، بحضور ​السفير الهندي​ سهيل آزاد خان وضباط من الجيش و"اليونيفيل" وفعاليات سياسية ودينية ورؤساء بلديات ومخاتير.

وفي أثني مارتينيز في كلمة له على عمل الكتيبة الهندية وعلى خدمتها في الحفاظ على السلام، مشيرا الى العمل الإنساني الذي تقوم به الكتيبة اضافة الى مهامهما في الحفاظ على الأمن والسلام في منطقة عملها.

وأشاد بالتعاون بين ​الجيش اللبناني​ والسلطات المدنية في مساعدة اليونيفيل لتحقيق السلام والإستقرار المستديمين في جنوب لبنان، وطلب مواصلة العمل سويا مع السكان المحليين و​القوات المسلحة​ اللبنانية، من أجل السعي في تنفيذ قرار ​مجلس الأمن​ 1701.