هاشم: كل الخطوات التي تحصل في بعبدا تحتاج الى وحدة موقف داخلي

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ في حديث اذاعي الى أنه "لا شك أن موضوع وجود ​المرأة​ ب​الحياة​ العامة هو منطقي وضروري"، مشيرا الى أن "التركيبة السياسية تلعب دورا خصوصا وأن تركيبة المرأة تجعلها أكثر مرونة وأكثر شفافية".

وأشار الى أن "تركيبة البلد الطوائفية تجعل الأمر الأساسي في ادرة الشأن السياسي بما يتعلق بموضوع التركيبة الوطنية هي التي تتحكم بكل المسار وهذا ما يتردد دائماً"، لافتا الى أن "البلد بظل التركيبة القائمة سيبقى بلد الأزمات والتسويات الى حين الوصول الى ​الدولة المدنية​".

وعن لقاء المصالحة بين "​حزب الله​" و​الحزب الاشتراكي​، شدد على أننا "نمر بوضع صعب على المستوى الاقتصادي والمالي وكل الخطوات التي تحصل في ​قصر بعبدا​ تحتاج الى وحدة موقف داخلي وأساس".