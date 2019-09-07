سليم عون: مواقف رئيس الجمهورية بعد الاعتداءات الاسرائيلية اعادت للبنان وحدته وعزته

اعتبر النائب ​سليم عون​ خلال تقديم واجب العزاء بوالدة الوزير السابق علي عبد الله في بلدة ​سرعين الفوقا​، بإسم ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​، أن "مواقف رئيس الجمهورية الاخيرة بعد الاعتداءات الاسرائيلية على ​لبنان​، أعادت للبنان وحدته وعزته وكرامته"، مؤكدا "أهمية هذه المواقف التي تحفظ لنا وحدتنا الوطنية".

بدوره، شكر عبدالله رئيس الجمهورية على مواساته، وقال: "سبق لفخامته ان قدم لنا التعازي بمواقفه الوطنية الاخيرة بعد الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان، وهذه المواقف تخلد لأصحابها".

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