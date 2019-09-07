الجيش الاسرائيلي: اضرار بمركبة عسكرية جراء عملية فلسطينية بطائرة مسيرة اطلقت من غزة

اعلن المتحدث بإسم ​الجيش الاسرائيلي​ افيخاي ادرعي انه "قبل قليل أطلقت ​طائرة​ اسرائيلية النار باتجاه خلية فلسطينية أطلقت طائرة مسيرة صغيرة اجتازت الى داخل المستوطنات من منطقة جنوب ​قطاع غزة​.

واوضح في تصريح له، ان الطائرة المسيرة قامت كما يبدو بإلقاء ​عبوة ناسفة​ في منطقة السياج وعادت فورًا الى القطاع. لم تقع إصابات بين قوات الجيش الاسرائيلي، لقد لحقت أضرار طفيفة بمركبة عسكرية.

على صعيد منفصل، اعلن ادرعي انه قبل ساعة أخلت قوات جيش الاسرائيلي مصابيْن اثنين بطعن من قرية عزون، حيث قدمت ​القوات​ للمصابيْن مساعدة طبية أولية ومن ثم تم نقلهما لمواصلة العلاج من قبل الطواقم الطبية. واوضح ان الجيش الاسرائيلي موجود في المكان ويتم فحص خلفية الحادث.