توقيف 10 أشخاص في ايطاليا بينهم امام في عملية لمكافحة الارهاب

أعلن ​القضاء​ الإيطالي أنه أصدر مذكرات توقيف بحق عشرة أشخاص بينهم ​إيطاليا​ن وثمانية من أصول تونسية يشتبه في تمويلهم ​الارهاب​ بينهم إمام تيرامو في أبروزو بوسط إيطاليا.

وجاء في بيان لنيابة لاكويلا كبرى مدن منطقة أبروزو أنه يشتبه في أن هؤلاء الأشخاص أقاموا حسابات مزورة عبر عدة شركات لجمع مبالغ مالية كبيرة جاء قسم منها من التهرب الضريبي، لافتا الى أن "هذه الأموال كانت تستخدم "أيضا لتمويل أنشطة مرتبطة ب​جبهة النصرة​" ​الجناح​ السوري السابق ل​تنظيم القاعدة​".

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