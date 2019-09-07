إدارة ترمب ستناقش خفض الحد الأقصى لعدد اللاجئين في 2020

كشف مسؤول أميركي أن إدارة الرئيس دونالد ترمب، ستناقش الأسبوع المقبل خفض الحد الأقصى لعدد ​اللاجئين​ الذين تقبلهم ​الولايات المتحدة​ سنويا.

ونقلت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" عن المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن بعض مسؤولي الإدارة يطالبون بالتخفيض، أمام زيادة عدد طالبي اللجوء عند الحدود الأميركية ـ المكسيكية، ومن الدول التي تشهد صراعات أو كوارث طبيعية.

وأضاف أن بعض المسؤولين يدفعون نحو تقليص العدد إلى 15 ألفا سنويا أو أقل.

ويصل الحد الأقصى الحالي لقبول طلبات اللجوء 30 ألفا، مقابل 45 ألفا في 2018، بحسب المصدر نفسه.

وقلص ترمب، منذ توليه الرئاسة مطلع 2017، عدد اللاجئين الذين يتم السماح لهم بدخول الولايات المتحدة.

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